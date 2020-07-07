Ураган в Подмосковье снес женщину вместе с продуктовой палаткой

Ураган в деревне Путилково Московской области снес женщину вместе с ее продуктовой палаткой и отнес на несколько метров. Об этом во вторник, 7 июля, сообщает Mash в своем Telegram-канале.

На записи показано, как сильный ветер подбросил вверх продуктовую палатку, а вместе с ней и продавщицу, стоявшую в тот момент за прилавком. Женщину отбросило настолько далеко, что она пролетела строительный участок и оказалась на проезжей части. Позже местные жители помогли ей встать на ноги и добраться до ящиков с овощами и фруктами, которыми она торговала.

Отмечается, что пострадавшая была госпитализирована с травмой головы. Кроме того, окровавленному мужчине также потребовалась помощь медиков.

По причине сильного шквалистого ветра рухнула и крыша навеса на станции «Тушино» МЦД-2. Кроме того, в Москве объявлено экстренное предупреждение, власти порекомендовали срочно закрыть летние веранды.

Ранее сообщалось, что в Москве к вечеру, 7 июля, возможен град, шквал и смерч. По мнению метеоролога, формирование смерчей возможно на фоне невероятно жаркой погоды — днем в регионе воздух прогрелся до плюс 35 градусов. Уточняется, что смерчи будут носить локальный характер и затронут в основном юго-запад, запад, северо-запад и немного север столичного региона.

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