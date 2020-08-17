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Ушедшие за грибами москвичи подорвались в лесу и попали в больницу
Фото: Анатолий Жданов / «Коммерсантъ»
Двое москвичей подорвались на неизвестном металлическом предмете и попали в больницу. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Инцидент произошел в лесу в Московской области, куда жители Зеленограда приехали за грибами. Один из них отбросил подозрительную находку в сторону, после чего произошел взрыв.
С осколочными ранениями грибники госпитализированы. В обстоятельствах взрыва разбирается полиция.
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