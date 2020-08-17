Ушедшие за грибами москвичи подорвались в лесу и попали в больницу

Двое москвичей подорвались на неизвестном металлическом предмете и попали в больницу. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Инцидент произошел в лесу в Московской области, куда жители Зеленограда приехали за грибами. Один из них отбросил подозрительную находку в сторону, после чего произошел взрыв.

С осколочными ранениями грибники госпитализированы. В обстоятельствах взрыва разбирается полиция.

Еще больше интересного в наших "Одноклассниках". Подпишись!