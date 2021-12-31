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Услуги такси зимой подорожали на 40 процентов

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Услуги такси зимой подорожали на 40 процентов
Фото: Unsplash

Доцент, заместитель декана факультета маркетинга Российского экономического университета имени Плеханова Марина Холод в интервью агентству городских новостей «Москва» рассказала, что стоимость услуг такси в столице в холодное время года возросла почти на 40 процентов.

По ее словам, в этой ситуации сложно отделить фактор именно холодного сезона от факторов административного характера в отношении регулирования перевозок такси, таких как обязательная регистрация водителей в новой информационной системе или ограничение работы таксистов.

При этом агрегаторы такси пообещали не повышать тарифы на Новый год.

Ранее сообщалось о том, что за год такси в Москве подорожало на 25 процентов.

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