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Услуги такси зимой подорожали на 40 процентов
Фото: Unsplash
Доцент, заместитель декана факультета маркетинга Российского экономического университета имени Плеханова Марина Холод в интервью агентству городских новостей «Москва» рассказала, что стоимость услуг такси в столице в холодное время года возросла почти на 40 процентов.
По ее словам, в этой ситуации сложно отделить фактор именно холодного сезона от факторов административного характера в отношении регулирования перевозок такси, таких как обязательная регистрация водителей в новой информационной системе или ограничение работы таксистов.
При этом агрегаторы такси пообещали не повышать тарифы на Новый год.
Ранее сообщалось о том, что за год такси в Москве подорожало на 25 процентов.