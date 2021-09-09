Установлена личность бросившей ребенка в мусоропровод россиянки

Сотрудникам правоохранительных органов удалось установить личность россиянки, которая бросила новорожденного ребенка в мусоропровод в одном из московских домов. Об этом сообщает агентство новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры столицы.

Как стало известно, матерью ребенка является 37-летняя москвичка, проживающая в доме на Литовском бульваре в районе Ясенево, где обнаружили девочку. Уточняется, что у женщины также есть старший ребенок — 15-летняя дочь, которая проживает с бабушкой, так как ее мать лишили родительских прав.

О том, что в комнате мусоропровода обнаружили ребенка, которому на вид не более суток, стало известно ранее в этот же день, 9 сентября. Тогда сообщалось, что девочку направили в медучреждение для обследования.

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