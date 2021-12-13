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Устроивший взрыв в православной гимназии молодой человек умер от потери крови

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Устроивший взрыв в православной гимназии молодой человек умер от потери крови
Фото: Татьяна Панкратова / РИА Новости

18-летний Владислав Струженков, устроивший взрыв в православной гимназии в подмосковном Серпухове, умер от потери крови. Об этом в понедельник, 13 декабря, написал Telegram-канал Mash.

По данным источника, нападавший после происшествия находился внутри гимназии. ТАСС сообщил, что у молодого человека оторвало ногу, и он умер от потери крови.

В Telegram-канале «112» появилось видео с места трагедии. На кадрах видно, что у здания дежурят правоохранительные органы и скорая.

На месте также работает отряд саперов из-за риска нахождения в помещении еще одной бомбы.

Ранее стало известно, что утром в гимназии произошел взрыв.

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