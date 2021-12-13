Устроивший взрыв в православной гимназии молодой человек умер от потери крови

18-летний Владислав Струженков, устроивший взрыв в православной гимназии в подмосковном Серпухове, умер от потери крови. Об этом в понедельник, 13 декабря, написал Telegram-канал Mash.

По данным источника, нападавший после происшествия находился внутри гимназии. ТАСС сообщил, что у молодого человека оторвало ногу, и он умер от потери крови.

В Telegram-канале «112» появилось видео с места трагедии. На кадрах видно, что у здания дежурят правоохранительные органы и скорая.