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Устроивший взрыв в православной гимназии молодой человек умер от потери крови
Фото: Татьяна Панкратова / РИА Новости
18-летний Владислав Струженков, устроивший взрыв в православной гимназии в подмосковном Серпухове, умер от потери крови. Об этом в понедельник, 13 декабря, написал Telegram-канал Mash.
По данным источника, нападавший после происшествия находился внутри гимназии. ТАСС сообщил, что у молодого человека оторвало ногу, и он умер от потери крови.
В Telegram-канале «112» появилось видео с места трагедии. На кадрах видно, что у здания дежурят правоохранительные органы и скорая.
На месте также работает отряд саперов из-за риска нахождения в помещении еще одной бомбы.
Ранее стало известно, что утром в гимназии произошел взрыв.