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Утренник с плюшевыми игрушками в московском детсаду напугал пользователей сети

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Утренник с плюшевыми игрушками в московском детсаду напугал пользователей сети
Кадр: Telegram-канал «Новости Москвы»

Необычный утренник в детском саду при столичной школе №1576, прошедший без родителей, попал на видео. Ролик выложили в Telegram-канале «Новости Москвы».

На кадрах видно, что на стульях, предназначенных для родных выступающих дошкольников, сидят плюшевые игрушки — свиньи и волки. «Вот такой утренник 2021 года», — с юмором отметила администрация сообщества.

Плюшевые игрушки на родительских местах напугали комментаторов. «Крипота», «Детские травмы, привет!», «Кадры из хоррора напоминает», — написали пользователи сети. Кого-то смутил выбор животных. «У педагогов что, родители ассоциируются только с волками и свиньями?» — поинтересовалась подписчица группы.

Некоторые заняли противоположную позицию. «А я была бы рада, что свинушки сидят. Ненавидела в садике эти утренники», — отметила пользовательница. Несколько человек согласились с женщиной, добавив, что родители могут быть рады возможности отдохнуть дома.

Многие отнеслись к ситуации с юмором и не увидели в ней ничего жуткого. «Свинки — это те, кто не сдавал на шторы?», «Волку мероприятие явно зашло», — поупражнялись к остроумии комментаторы.

Ранее учитель физкультуры из Подмосковья Владимир Лепегин стал востребованным тиктокером из-за пандемии коронавируса. Мужчина обрел популярность, снимая юмористические ролики о школьной жизни.

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