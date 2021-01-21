Увеличилось число пострадавших в аварии с рейсовым автобусом в Подмосковье

Число пострадавших в аварии с участием рейсового автобуса, который врезался в здание кинотеатра в подмосковном городе Электросталь, увеличилось до 17 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах в четверг, 21 января.

По данным собеседника агентства, восемь человек, пострадавших в ДТП, госпитализировали, еще девятерым — медики оказали помощь на месте. Уточняется, что в момент аварии в салоне автобуса находились 20 человек.

ТАСС также отмечает, что водитель не смог вывести автомобиль из заноса, вследствие чего произошло столкновение с кинотеатром «Современник» на улице Тевосяна.

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