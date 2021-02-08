Уволенный охранник московской клиники избил начальника и присвоил его Porsche

Охранник московской медицинской клиники, уволенный за избиение одного из сотрудников, напал и на бывшего начальника, попытавшись переоформить его автомобиль на себя. Об этом в понедельник, 8 февраля, сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, инцидент произошел в октябре прошлого года. Уроженец Дагестана пришел к своему прежнему месту работы вместе с братом и, встретив на входе директора клиники, попросил его поговорить с ним. Тот, в свою очередь, согласился и пригласил мужчину сесть в свой Rolls-Royse.

Он отвез своего попутчика во дворы, где последний избил его. Директор клиники отдал своему бывшему сотруднику ключи и договор купли-продажи Porsche Panamera за 9 миллионов рублей.

Присвоив себе автомобиль, злоумышленник обнаружил проблемы с его переоформлением. Брат экс-охранника вновь связался с директором, сообщив ему о сложностях с документами. Выяснилось, что хозяин машины написал заявление в полицию об утере документов и получил взамен новые, однако автомобиль так и не удалось вернуть.

Начальник клиники обратился за помощью в полицию, брата злоумышленника задержали. Его самого разыскивают.

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