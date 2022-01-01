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В аэропортах Москвы задержали или отменили более 100 рейсов

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В аэропортах Москвы задержали или отменили более 100 рейсов
Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

В московских аэропортах продолжается массовая задержка самолетов. Более 120 рейсов было отменено, 115 из них — в Шереметьево, сообщил Telegram-канал «Подъем».

Источник уточнил, что пассажиры не могут дождаться вылета по несколько часов. На кадрах с места событий видно, что в аэропорту много людей, у стоек регистрации на рейсы выстроились длинные очереди.

Накануне в Шереметьево отменили около 160 рейсов. В пресс-службе воздушной гавани пояснили, что авиакомпании отказались от полетов из-за низкой загрузки.

По данным за 31 декабря, в столичных аэропортах отменили и задержали 209 рейсов. 159 из них пришлось на Шереметьево.

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