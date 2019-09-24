В аэропорту Внуково показали кадры из возненавиденного всеми клипа Тимати и Гуфа

На экранах в московском аэропорту Внуково показали кадры из клипа хип-хоп-исполнителя Тимати (Тимур Юнусов) и рэпера Гуфа (Алексей Долматов) про Москву, который набрал на YouTube больше миллиона дизлайков. Видео опубликовал Telegram-канал «Московские новости».

Отмечается, что кадры были взяты со съемки с квадракоптера от TimelabPro. Видео с видами Москвы было опубликовано на YouTube в ноябре 2017 года.