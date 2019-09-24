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В аэропорту Внуково показали кадры из возненавиденного всеми клипа Тимати и Гуфа

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На экранах в московском аэропорту Внуково показали кадры из клипа хип-хоп-исполнителя Тимати (Тимур Юнусов) и рэпера Гуфа (Алексей Долматов) про Москву, который набрал на YouTube больше миллиона дизлайков. Видео опубликовал Telegram-канал «Московские новости».

Отмечается, что кадры были взяты со съемки с квадракоптера от TimelabPro. Видео с видами Москвы было опубликовано на YouTube в ноябре 2017 года.

Как сообщает телеканал «360», в пресс-службе аэропорта заявили, что на экранах терминала транслируются только рекламные ролики, поэтому это «точно не клип Тимати и Гуфа». «Сейчас уточняем, что это за ролик и к чему он относится», — говорится в сообщении.

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