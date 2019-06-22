В ДТП в Подмосковье столкнулись 13 машин

В Подмосковье на небольшом участке Новорязанского шоссе под Люберцами произошли сразу три ДТП с участием 13 автомобилей, сообщает РИА Новости.

На участке трассы в сторону Москвы произошло столкновение как минимум восьми машин, в том числе трех грузовиков и микроавтобуса. На расстоянии 200 метров от первого ДТП столкнулись еще два транспортных средства, одно из них — такси. Третья авария произошла с участием трех легковых автомобилей.

На место происшествия прибыла скорая помощь. Перекрыты две полосы из четырех.

В апреле в результате аварии на трассе М-4 «Дон» в Подмосковье погибли шесть человек, еще двое пострадали, один из них ребенок.