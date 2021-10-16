В Балашихе мотоциклист сбил двоих подростков

В подмосковной Балашихе мотоциклист сбил двух человек, сообщает РЕН ТВ.

ДТП произошло на Советской улице. Пострадали два подростка 15 и 16 лет. У старшего из них врачи диагностировали сотрясение мозга, закрытую черепно-мозговую травму и перелом ноги. Младший смог отделаться ушибами.

Обоих пострадавших госпитализировали. В настоящее время уточняются детали происшествия.

Ранее стало известно, что на внутренней стороне МКАД у Троекуровского проезда произошла массовая авария, в которой столкнулись восемь транспортных средств. На место ДТП прибыли сотрудники дорожно-патрульной службы, а также инспектор технадзора ГИБДД, который проверит исправность тормозной системы автомобиля, из-за которой, предположительно, произошла авария. Пострадавших в результате ЧП нет.