Сегодня в 19:19
1 мин.

В Балашихе мужчина провалился под лед и попал на видео

Новости /
В Балашихе мужчина провалился под лед и попал на видео
Кадр: Telegram-канал «Москва с огоньком»

В подмосковной Балашихе мужчина провалился под лед недалеко от берега и попал на видео. Запись с места событий опубликовал Telegram-канал «Москва с огоньком».

Уточняется, что прохожие быстро вызвали спасателей. На кадрах видно, как пострадавшего тащит по снегу один человек, к нему на подмогу спускаются еще двое. Мужчина при этом не двигается.

Также из видеозаписи понятно, что к месту событий приехали две машины скорой помощи.

Пользователи сети предположили, что пострадавший решил срезать путь через водоем. Многие возмущены тем, что взрослый человек не подумал о том, насколько это опасно. «Ужасно, что и подростки-школьники также срезают. Кстати, уже и рыбаки сидят в своих палатках», — заметила одна из подписчиц канала.

По имеющимся данным, человека удалось спасти.

Ранее в деревне Жестылево Дмитровского городского округа утонул 66-летний рыбак, приехавший на водохранилище с другом.

Партнерские материалы

Размещение рекламы
Редакция
RSS
Пользовательское соглашение

Moslenta, 2021 г. 18+

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Телефон редакции: +7 495 785-17-00

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.