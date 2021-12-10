В Балашихе мужчина провалился под лед и попал на видео

В подмосковной Балашихе мужчина провалился под лед недалеко от берега и попал на видео. Запись с места событий опубликовал Telegram-канал «Москва с огоньком».

Уточняется, что прохожие быстро вызвали спасателей. На кадрах видно, как пострадавшего тащит по снегу один человек, к нему на подмогу спускаются еще двое. Мужчина при этом не двигается.

Также из видеозаписи понятно, что к месту событий приехали две машины скорой помощи.