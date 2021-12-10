В Балашихе мужчина провалился под лед и попал на видео
В подмосковной Балашихе мужчина провалился под лед недалеко от берега и попал на видео. Запись с места событий опубликовал Telegram-канал «Москва с огоньком».
Уточняется, что прохожие быстро вызвали спасателей. На кадрах видно, как пострадавшего тащит по снегу один человек, к нему на подмогу спускаются еще двое. Мужчина при этом не двигается.
Также из видеозаписи понятно, что к месту событий приехали две машины скорой помощи.
Пользователи сети предположили, что пострадавший решил срезать путь через водоем. Многие возмущены тем, что взрослый человек не подумал о том, насколько это опасно. «Ужасно, что и подростки-школьники также срезают. Кстати, уже и рыбаки сидят в своих палатках», — заметила одна из подписчиц канала.
По имеющимся данным, человека удалось спасти.
Ранее в деревне Жестылево Дмитровского городского округа утонул 66-летний рыбак, приехавший на водохранилище с другом.