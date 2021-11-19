В Балашихе поймали мошенника с сайта знакомств

Полиция в Балашихе задержала уроженца Нигерии, который выманивал деньги с помощью сайтов знакомств, передает «Подмосковье сегодня».

Иностранец познакомился с молодым человеком и представился ему американкой, проходившей службу в Сирии. Он признался, что на Ближнем Востоке остались вещи и ценности, которые не удается вывезти. Подставная медсестра попросила у поклонника с сайта знакомств денег, чтобы разобраться с проблемами. Позже мошенник отправил мужчине снимок фальшивой квитанции. Он позвонил ему, представился курьером и попросил за посылку 1,5 тысячи долларов.

Как пишут «Вести Подмосковья», сразу после перечисления денег общение прервалось. Полиция смогла поймать злоумышленника и заключить его под стражу. Возбуждено уголовное дело.

Ранее неизвестные похитили у москвича часы Breitling и другие личные вещи, напоив его неизвестной жидкостью.