В башне «Москва-Сити» начался пожар

В башне «Меркурий» комплекса «Москва-Сити» началась эвакуация из-за пожара. Кадры с места событий опубликовал Telegram-канал Mash.

В ролике видно, как люди идут по коридорам здания, на фоне слышны звуки сирены. Затем показано, что эвакуированные стоят на территории у «Меркурия», к месту инцидента прибыли пожарные.