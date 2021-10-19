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В башне «Москва-Сити» начался пожар
Фото: Globallookpress.com
В башне «Меркурий» комплекса «Москва-Сити» началась эвакуация из-за пожара. Кадры с места событий опубликовал Telegram-канал Mash.
В ролике видно, как люди идут по коридорам здания, на фоне слышны звуки сирены. Затем показано, что эвакуированные стоят на территории у «Меркурия», к месту инцидента прибыли пожарные.
Возгорание произошло на 23-м этаже башни, из строения вывели 500 человек. Предварительной причиной ЧП назвали короткое замыкание удлинителя.
Ранее на территории спорткомплекса ЦСКА случился пожар. В результате инцидента никто не пострадал.