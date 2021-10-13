В Большом театре прокомментировали смерть актера на сцене

Руководство Большого театра впервые прокомментировало смерть актера Евгения Кулеша, на которого упала декорация на сцене во время спектакля. Об этом сообщает Telegram-канал «НеМалахов», публикуя текст обращения генерального директора культурного учреждения Владимира Урина.

По его словам, в этом «страшном инциденте» сейчас разбираются сотрудники Следственного комитета, прокуратуры и Государственной инспекции по труду, но не театр и его руководство.

«Уход Евгения Кулеша — невосполнимая потеря. Мы все скорбим об этой безвременной кончине», — написал Урин.

Ранее бывший премьер Большого театра Николай Цискаридзе рассказал, что перед премьерой «Садко» в 2020 году эта же декорация зацепилась за световые приборы. Тогда она почти рухнула на стоящих рядом людей.

9 октября 37-летний артист миманса Евгений Кулеш погиб на сцене Большого театра во время показа оперы «Садко». В ходе спектакля актер отодвигал расположенный на сцене трон. В этот момент на него упали двухтонные декорации, в результате чего Кулеш получил открытый перелом черепа. Он скончался на глазах у зрителей.