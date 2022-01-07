В центре Гамалеи назвали условие окончания пандемии коронавируса

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург назвал условие окончания пандемии COVID-19 в России. По его словам, это станет возможным только если 70 процентов населения страны вакцинируется, пишет «МК».

Эксперт пояснил, что в случае, если темпы вакцинации будут ниже, то волны заболеваемости вирусом можно будет считать до бесконечности. «Если у нас получится привить 70 процентов граждан за шесть месяцев, то пандемия завершится. После этого можно будет постепенно возвращаться к привычной жизни», — считает он. В заключении Гинцбург добавил, что еще одним крайне важным условием является ревакцинация каждые полгода.

Ранее врачи выявили связь перенесенного COVID-19 с сокращением продолжительности жизни.