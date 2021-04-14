В центре Москвы автобус с пассажирами врезался в фонарный столб. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

По данным ведомства, инцидент произошел на Марксистской улице. Есть информация о десяти пострадавших — девяти пассажирах и водителе. При этом водитель оказался зажат, его пришлось доставать спасателям.

В департаменте транспорта рассказали, что ДТП произошло из-за того, что водителю резко стало плохо. ТАСС со ссылкой на ГИБДД отмечает, что его состояние оценивается как тяжелое. Медики в настоящее время работают на месте происшествия и оказывают помощь пострадавшим.

Ранее стало известно о столкновении в центре столицы «Москвича 407» и Jaguar. Автолюбитель на отечественной машине стал виновником аварии. он выехал на встречную полосу и задел автомобиль иностранной марки. О пострадавших не сообщалось.

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