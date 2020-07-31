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В центре Москвы дети обстреляли жилой дом
Фото: Octavio Jones / Global Look Press via ZUMA Press
Дети обстреляли из оружия балкон квартиры и разбили стекла в жилом доме в центре Москвы. Об этом ТАСС рассказал источник в правоохранительных органах.
Инцидент произошел по адресу Комсомольский проспект, 49. Жильцы обратились в полицию после того, как после стрельбы было нарушено остекление балкона. «Предварительно, стреляли из дома напротив, а стрельбу вели дети», — сообщил собеседник агентства. По его словам, стрельба могла вестись из пневматического оружия.
О пострадавших не сообщается. В ГУ МВД по столице подтвердили факт стрельбы. Проводится проверка.
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