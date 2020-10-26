В центре Москвы избили полицейского

В центре Москвы возле станции метро «Бауманская» неизвестный избил полицейского. Об этом в понедельник, 26 октября, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД России, передает РИА Новости.

По данным агентства, инцидент произошел в ночь на 25 октября. Звонок в полицию поступил из больницы, куда госпитализировали сотрудника экспертно-криминалистического центра УВД по Центральному административному округу.

Полицейский был в гражданской одежде. Сотрудник правоохранительных органов находился в «очередном отпуске». Неизвестный избил его и скрылся с места преступления. Нападение было совершено «в результате внезапно возникших личных неприязненных отношений».

Напавшего на полицейского мужчину задержали. Возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»).

В августе сообщалось, что 37-летний горожанин напал на полицейских с ломом в центре Москвы. Он хотел перерезать провода вдоль забора на территории храма при МВД России. Заметившие злоумышленника полицейские подошли к нему, и тот набросился на них, ударив одного из силовиков по голове ломом.

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