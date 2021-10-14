В центре Москвы кавказцы ограбили аспиранта ВШЭ

Двое уроженцев Кавказа ограбили аспиранта Высшей школы экономики (ВШЭ) после того, как он якобы выкинул их еду в «Бургер Кинге». Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

На днях 25-летний Андрей Старовойтенко зашел с другом в кафе на Цветном бульваре в Москве. Сделав заказ, он заметил стол с остатками еды, после чего выкинул их и сел за него. В этот момент к нему подошли четверо молодых людей кавказской национальности и заявили, что они сидели здесь ранее и не закончили обед. Они объяснили, что москвичу теперь необходимо возместить им стоимость выброшенной еды. Таким образом, Старовойтенко пришлось оплатить заказ хулиганов на полторы тысячи рублей.

На выходе из кафе молодого человека ждали те же самые злоумышленники. Они потребовали от него еще 500 рублей, а когда тот зашел в личный кабинет банка, отобрали смартфон и перевели все его средства в размере пяти тысяч рублей на свой счет.

Студент обратился в полицию по факту случившегося. Правоохранителям удалось арестовать двоих из преступников. Ими оказались 25-летний дагестанец Нурмагомед Магомедов и 24-летний уже ранее судимый за кражу ингуш Магомед Точиев. Возбуждено уголовное дело по статье 161 УК РФ («Грабеж»).

Ранее трое мигрантов в балаклавах ограбили магазин в центре Москвы. В общей сложности они достали из кассы 25 тысяч рублей.