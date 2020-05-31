В центре Москвы начали ловить крупную рыбу

Пользователь Pikabu рассказал, что его знакомый заметил в Москве-реке в районе Павелецкого вокзала много крупной рыбы. Юзер также разместил присланное ему видео, на котором действительно видна крупная рыба.

«Говорит, что на набережной куча мужиков ловит рыбу. На видео рыба в районе Павелецкой», — написал автор.

Рыбакам, судя по фотографиям, удалось поймать в центре столицы рыбу длиной несколько десятков сантиметров.

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