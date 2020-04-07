В центре Москвы начали менять плитку

В центре Москвы вблизи станции метро «Чистые пруды» начались работы по замене плитки. Внимание на это обратил Telegram-канал «Москва. Новости. Коронавирус».

Работы ведутся во время действия в Москве режима всеобщей изоляции, который распространяется на всех жителей столицы вне зависимости от возраста. Режим не ограничивает права граждан на въезд в Москву и выезд из нее. Аналогичные меры приняты в Подмосковье.

В декабре 2019 года власти Москвы ответили на критику из-за частой замены плитки. Как рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, тротуарную плитку в Москве перекладывают тогда, когда в ней обнаруживается брак. Чиновник отметил, что за прошедший год власти города расторгли контракты примерно с 15 организациями, не справившимися с благоустройством.

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