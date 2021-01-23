В центре Москвы начали перекладывать плитку

На Пушкинской площади в Москве начали перекладывать плитку. Видео опубликовал Telegram-канал «Москва • Новости» в субботу, 23 января.

На кадрах видно, как люди в спецодежде частично перекрыли движение около здания газеты «Известия». Со стороны Страстного бульвара огорожено примерно 100 метров, сообщает радиостанция «Говорит Москва».

По словам работников коммунальных служб, ремонт может занять весь день. Пушкинский сквер заставлен пятью машинами московского паркинга, автобусом полиции и машинами «Автодора». На месте дежурят сотрудники полиции.

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