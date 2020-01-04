В районе Мясницкой улицы в центре Москвы нашли источник радиации. Об этом сообщает портал «Вести.ru».

Как отмечает портал, в ходе одной из проверок специалисты Росздравнадзора обнаружили во дворе незарегестрированный фургон с рентгеновской установкой. Грузовик пригнали туда по заказу медцентра «Хэлп», сотрудники которого обслуживали клиентов в передвижной лаборатории без каких-либо разрешительных документов и выдавали поддельные справки всем желающим.

При этом анализом рентгеновских снимков никто не занимался, так как в медцентре не было соответствующего специалиста. В итоге, отметили в Росздравнадзоре, получить необходимую справку, а соответственно и доступ к работе с людьми, могли даже пациенты с туберкулезом.

«В связи с выявлением признаков уголовно наказуемых деяний материалы проверки в отношении ООО "Медицинский центр "Хэлп" будут направлены в Генеральную прокуратуру для рассмотрения вопроса о возбуждении уголовного дела», — заявил порталу врио заместителя руководителя территориального органа Росздравнадзора по Москве и Московской области Георгий Соколов.

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