Сегодня в 18:01
В центре Москвы нашли обезглавленное тело женщины
Фото: Евгений Павленко / «Коммерсантъ»
Обезглавленное тело женщины нашли в центре Москвы. Об этом сообщает РЕН ТВ.
По данным телеканала, труп обнаружили в Ружейном переулке.
Обстоятельства случившегося выясняются. На месте работают экстренные службы.
Ранее в декабре сообщалось, что житель Москвы нашел в своей квартире тело японца. 30-летний иностранец снимал у мужчины жилплощадь в районе Марфино. Следов насильственной смерти на теле не было.
Еще больше интересного в наших "Одноклассниках". Подпишись!