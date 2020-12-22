В центре Москвы нашли обезглавленное тело женщины

Обезглавленное тело женщины нашли в центре Москвы. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, труп обнаружили в Ружейном переулке.

Обстоятельства случившегося выясняются. На месте работают экстренные службы.

Ранее в декабре сообщалось, что житель Москвы нашел в своей квартире тело японца. 30-летний иностранец снимал у мужчины жилплощадь в районе Марфино. Следов насильственной смерти на теле не было.

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