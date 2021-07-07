В центре Москвы обнаружили «корабль-призрак»

Жительница Москвы обнаружила в центре города необычную оптическую иллюзию. Соответствующим снимком она поделилась в группе «Москва моя» в Facebook.

На показанном в сети кадре видно, что из-за необычного угла света и падающей на набережную от моста тени кажется, будто к берегу пришвартовано небольшое судно.

«Корабль-призрак, который оказался просто игрой света и тени», — указала женщина в подписи к посту. Она также отметила, что сделала снимок у Андреевского моста.

Подписчики сообщества оценили публикацию в комментариях. «Очевидное невероятное!», «Потрясающе! Лучшее из иллюзий, что я видел!», «По аналогии с фразой "вы его не видите, а он там есть" . А здесь "мы его видим, а его там нет". Шикарно!», «Крутое фото, спасибо!», «Невероятно!», «Этого не может быть...», «Я долго глаза ломала», — писали они.

В то же время некоторые юзеры отнеслись к фотографии скептически и предположили, что на ней присутствует фотошоп.

7 июля сообщалось, что очевидцы заметили на одной из московских улиц ночью необычную тень. На размещенном в сети кадре было видно, как от столба с дорожными указателями на стену здания падает тень от света уличного фонаря, которая своими очертаниями напоминает фигуру человека.

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