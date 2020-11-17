В центре Москвы обнаружили мертвого мужчину

В центре Москвы на строительных лесах обнаружили тело мужчины. Об этом агентству «Москва» сообщил источник в правоохранительных органах.

Труп рабочего 1989 года рождения был найден 16 ноября на улице Спиридоновка, дом 26. Его доставили в морг.

Правоохранительные органы проводят проверку.

В октябре сообщалось, что в Бескудниковском районе Москвы работники Владыкинского механического завода в ходе технического обслуживания вентиляционных шахт нашли тело мужчины. Смерть неизвестного москвича, которому на вид было 25-30 лет, наступила около полугода назад. Тело направили на экспертизу для установления причин гибели.

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