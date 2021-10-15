В центре Москвы обокрали актера из сериала «Улицы разбитых фонарей»

Российского актера Илью Борисова, известного по роли в сериале «Улицы разбитых фонарей», обокрали в центре Москвы. Об этом в четверг, 14 октября, сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Артист обратился в полицию и заявил, что неизвестные напали на него и отобрали ценные вещи: телефон, золотую цепочку и обручальное кольцо. Актер оценил ущерб в 50 тысяч рублей. Силовики разыскивают злоумышленника.

Борисову 36 лет. Он известен ролями в таких фильмах и сериалах, как «Гоголь. Начало», «Морские дьяволы», «Тайны следствия» и других.

Ранее сообщалось, что курьер украл у россиянина красную икру и заблокировал его в соцсетях.