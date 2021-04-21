В центре Москвы парковочное место для инвалидов засыпали песком

В районе Хамовники, в центре Москвы, недовольные местные жители засыпали песком парковочное место, предназначенное для инвалидов. Ночью видеокамеры зафиксировали действия горожан. Запись публикует Telegram-канал «Москва с огоньком».

В ролике показано, как несколько человек стоят на парковке и разговаривают. Затем один из них садится в автомобиль и проезжает немного вперед. В этот момент стало заметно, что под машиной находится знак инвалидной коляски, означающий, что данное парковочное место предназначено для людей с ограниченными возможностями.

После этого люди начинают стирать белую краску с асфальта. По данным канала, москвичи также засыпали знак песком.

Отмечается, что ранее жительница одного из ближайших домов добилась данного места для своего ребенка-инвалида, который страдает несколькими серьезными заболеваниями.

Еще больше интересного в наших "Одноклассниках". Подпишись!