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В центре Москвы похитили детские качели
Фото: Максим Блинов / РИА Новости
В Москве неизвестный украл качели с детской площадки. Об этом агентству «Москва» сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.
Инцидент произошел в районе Хамовники. Работник ЖКХ, мастер участка обратился в правоохранительные органы после того, как не обнаружил аттракциона на привычном месте по адресу Ростовская набережная, дом 5.
В полиции организовали проверку. Стоимость похищенного устанавливается.
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