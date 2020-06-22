В центре Москвы похитили детские качели

В Москве неизвестный украл качели с детской площадки. Об этом агентству «Москва» сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

Инцидент произошел в районе Хамовники. Работник ЖКХ, мастер участка обратился в правоохранительные органы после того, как не обнаружил аттракциона на привычном месте по адресу Ростовская набережная, дом 5.

В полиции организовали проверку. Стоимость похищенного устанавливается.

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