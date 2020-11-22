В центре Москвы поставят памятник Иосифу Кобзону за 52 миллиона рублей

Российскому артисту Иосифу Кобзону решили поставить памятник в центре Москвы за 52 миллиона рублей. Об этом в воскресенье, 22 ноября, сообщает «Эхо Москвы».

Уточняется, что это максимально возможная цена. Место выбрали после согласования с родственниками певца. Было решено, что памятник расположат в Оружейном переулке. Информацию подтвердил изданию глава комиссии по культуре и массовым коммуникациям Мосгордумы Евгений Герасимов.

По данным радиостанции «Говорит Москва», вдова певца Нинель Кобзон не знала, что памятник ее мужу собираются поставить в центре Москвы. При этом она отметила, что это всегда было в ее планах. Уже три года она хочет реализовать идею.

Иосиф Кобзон скончался 30 августа 2018 года в возрасте 80 лет. Причиной смерти эстрадного певца стала четвертая стадия рака. Незадолго до этого певца перевели в реанимацию отделения нейрохирургии одной из московских больниц. Его состояние оценивалось как стабильно тяжелое.

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