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В центре Москвы появилась грибная елка
Фото: @WildWildMoscow
В центре столицы появилась елка, украшенная грибами. Кадры размещены в Twitter-аккаунте «Дикая Москва».
«Грибная елка на Пушкинской», — говорится в комментарии к снимкам.
На фотографиях запечатлена большая зеленая ель, расположенная в центре столицы. Дерево украшают огромные мухоморы и искусственный снег.
Ранее стало известно, что город будет украшен к Новому году до середины декабря.
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