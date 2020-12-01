В центре Москвы появилась грибная елка

В центре столицы появилась елка, украшенная грибами. Кадры размещены в Twitter-аккаунте «Дикая Москва».

«Грибная елка на Пушкинской», — говорится в комментарии к снимкам.

На фотографиях запечатлена большая зеленая ель, расположенная в центре столицы. Дерево украшают огромные мухоморы и искусственный снег.

Ранее стало известно, что город будет украшен к Новому году до середины декабря.

Еще больше интересного в наших "Одноклассниках". Подпишись!