В центре Москвы появились гигантские слизни

В Москве на 3-й Тверской-Ямской улице появились гигантские рыжие слизни. Об этом сообщает во вторник, 4 августа, Telegram-канал Московские новости.

Предполагается, что их могли привезти на плодах, поставляемых из других стран. Москвичей предостерегли от контактов со слизнями из-за риска подхватить паразитов.

Слизень — общее название ряда брюхоногих моллюсков, которые в ходе эволюционного развития претерпели редукцию или полную утрату раковины. Они обитают лишь в увлажненных биотопах, таких как, например, подстилка широколиственных лесов.

В июле сообщалось, что на детской площадке в районе Рублевского шоссе в Москве поселились осы. Насекомые устроили гнездо на качелях. Сотрудники столичного департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности ликвидировали гнездо.

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