В центре Москвы приезжий попытался сбыть государственные награды времен СССР

Приезжий попытался сбыть государственные награды времен СССР в центре Москвы. Полиция задержала 45-летнего гражданина Молдавии на Новом Арбате, сообщило агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По имеющимся данным, мужчина хотел продать несколько советских государственных наград в скупках, расположенных на территории района. «В частности, у него были изъяты юбилейные медали «30 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «60 лет вооруженных сил СССР», «70 лет вооруженных СССР» и «50 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», — сообщили правоохранители агентству.

Инцидент произошел вечером 9 ноября. По данному факту проводится проверка.

Ранее воры вынесли награды героев войны из квартиры в Москве. О хищении заявила 74-летняя жительница столицы.