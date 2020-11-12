В центре Москвы прошла акция в поддержку Дзюбы

У Большого театра в центре Москвы прошла акция в поддержку нападающего «Зенита» Артема Дзюбы. Об этом сообщает Telegram-канал «Москва сейчас».

Более 10 девушек вышли на улицы города с плакатами, на которых написано #вседелаютэто, #нестыдно, #секснакарантине.

Организаторами выступили активистки «Первой женской академии». Судя по их сторис в Instagram, с плакатами в поддержку футболиста они прогулялись по некоторым улицам в центре столицы.

За участие в митинге каждой девушке заплатили 1000 рублей. Внимание на объявление в интернете обратил Telegram-канал «У Кузьмича».

7 ноября в сети появилось видео интимного характера с Дзюбой. После этого нападающего отстранили от ноябрьских матчей сборной России и лишили капитанской повязки в «Зените». В ответ Дзюба заявил, что не является идеальным человеком и может винить только себя.

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