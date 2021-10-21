В центре Москвы снова заметили лису

Ранее хищника заметили на Красной площади у Храма Василия Блаженного. Животное гуляло по его территории, судя по записям с камер видеонаблюдения, зверь не выглядел больным или истощенным.

До этого лиса пробралась на территорию Сретенского монастыря и напугала священников. На место вызвали сотрудников МЧС, однако зверь сбежал от спасателей по стене.