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В центре Москвы снова заметили лису
Кадр: Telegram-канал Mash
Лису в очередной раз заметили в центре Москвы. Об этом рассказал Telegram-канал Mash.
Источник поделился кадрами, на которых видно, как животное снова гуляет по городу — на этот раз по территории парка «Зарядье». Сообщается, что спасатели пытались поймать лису, однако им это не удалось.
Ранее хищника заметили на Красной площади у Храма Василия Блаженного. Животное гуляло по его территории, судя по записям с камер видеонаблюдения, зверь не выглядел больным или истощенным.
До этого лиса пробралась на территорию Сретенского монастыря и напугала священников. На место вызвали сотрудников МЧС, однако зверь сбежал от спасателей по стене.