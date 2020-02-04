В центре Москвы захотели снести шесть особняков ради строительства многоэтажки
Власти Москвы планируют снести шесть особняков ради строительства девятиэтажного дома. Об этом сообщила бывший муниципальный депутат Пресненского района Елена Ткач, пишет журнал «Москвич».
На месте особняков в Большом Палашевском переулке, который находится в районе Патриарших прудов, намерены построить большое девятиэтажное здание. По словам Ткач, постройка займет почти треть улицы.
Особняки по документам не представляют исторической ценности, поскольку были построены в начале 1990-х. Однако градозащитники считают, что как минимум два из них относятся к XIX веку. Еще четыре здания были восстановлены по старым чертежам в рамках программы воссоздания исторической среды, проводимой в СССР.
По словам активистки, власти нарушили процедуру проведения общественных слушаний, не оповестив жителей Пресненского района. На Цветном бульваре, 23, а также в ДК им. Зуева на Лесной, 18 будет проходить экспозиция, где все заинтересованные могут ознакомиться с проектом и документацией строительства.
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