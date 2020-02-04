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В центре Москвы захотели снести шесть особняков ради строительства многоэтажки

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Фото: страница «Архнадзор» на Facebook

Власти Москвы планируют снести шесть особняков ради строительства девятиэтажного дома. Об этом сообщила бывший муниципальный депутат Пресненского района Елена Ткач, пишет журнал «Москвич».

На месте особняков в Большом Палашевском переулке, который находится в районе Патриарших прудов, намерены построить большое девятиэтажное здание. По словам Ткач, постройка займет почти треть улицы.

Особняки по документам не представляют исторической ценности, поскольку были построены в начале 1990-х. Однако градозащитники считают, что как минимум два из них относятся к XIX веку. Еще четыре здания были восстановлены по старым чертежам в рамках программы воссоздания исторической среды, проводимой в СССР.

По словам активистки, власти нарушили процедуру проведения общественных слушаний, не оповестив жителей Пресненского района. На Цветном бульваре, 23, а также в ДК им. Зуева на Лесной, 18 будет проходить экспозиция, где все заинтересованные могут ознакомиться с проектом и документацией строительства.

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