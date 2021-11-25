В центре Москвы заметили ларек с опцией поштучной продажи сигарет

У метро «Белорусская» в центре Москвы заметили ларек с сигаретами, продающимися поштучно по 20 рублей. Снимок выложили в Telegram-канале «Бушующий мир».

«Бабки с самогонкой и семечками в переходах уже на низком старте», — пошутила администрация сообщества.

Многие удивились, но оценили эту опцию. «А зачем это запрещать?», «А что? Удобно», — одобрили комментаторы поштучную продажу сигарет. Один из юзеров отметил, что цена на них сильно завышена — пачка табачных изделий этой марки, по его словам, стоит около 65 рублей, в то время как в ларьке за аналогичную сумму можно купить всего три штуки.

Кто-то выразил опасения относительно соблюдения норм гигиены, отметив, что табачные изделия при таком раскладе неоднократно трогают голыми руками. «Раньше везде продавали, никто не умер», — возразили пользователю.

«В Питере в ларьках во дворах и не прекращали продавать никогда», — поделились в комментариях. Некоторые заявили, что устали от массового курения граждан и пожаловались на неприятный запах на улицах и в общественных местах.

Ранее у россиян вызвала ностальгию старая фотография табачного павильона. Кто-то вспомнил популярность самокруток с махоркой в СССР.