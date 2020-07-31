В центре Москвы заметили женщину со свиньей на поводке

Жительница Москвы вышла на прогулку со свиньей на поводке в центре города. Видео публикует Telegram-канал «Московские новости».

На кадрах можно заметить, как женщина выгуливает поросенка и идет с ним к пешеходному переходу. Авторы канала утверждают, что видео снято на Тверской улице.

В 2019 году в московском метро заметили пассажира с козой. На кадрах видно мужчину, стоящего у дверей вагона и держащего на руках животное.

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