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В центре Москвы заметили женщину со свиньей на поводке
Фото: Globallookpress.com
Жительница Москвы вышла на прогулку со свиньей на поводке в центре города. Видео публикует Telegram-канал «Московские новости».
На кадрах можно заметить, как женщина выгуливает поросенка и идет с ним к пешеходному переходу. Авторы канала утверждают, что видео снято на Тверской улице.
В 2019 году в московском метро заметили пассажира с козой. На кадрах видно мужчину, стоящего у дверей вагона и держащего на руках животное.
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