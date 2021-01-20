В Депздраве Москвы появился робот-диагност

В Департаменте здравоохранения Москвы появился робот-диагност Архимед. Он умеет мерить давление, пульс, объем легких, уровень сахара в крови и сатурацию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сооснователя и директора крупнейшего европейского производителя сервисных роботов, резидента IT-кластера «Сколково» «Промобот» Олега Кивокурцева.

Кроме того, робот общается с посетителями, объясняет, как пройти к нужному кабинету, напоминает о необходимости соблюдать санитарные меры для предотвращения распространения коронавируса.

По словам Кивокурцева, своими разработками компания хочет изменить представления о госорганах как о не клиентоориентированных организациях: роботы спокойно общаются с посетителями, не хамят и не уходят на обед.

В декабре в московском ТРЦ «Щелковский» открылся новый флагманский многофункциональный центр (МФЦ) «Мои документы», в котором посетителей консультируют роботы Даша и Алекс. Роботы могут консультировать гостей и отвечать на некоторые вопросы.

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