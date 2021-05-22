В десятках ресторанов «Макдоналдс» в Москве выявили нарушения

Управление Роспотребнадзора по Москве выявило в десятках ресторанов «Макдоналдс» нарушения санитарно-противоэпидемических мероприятий. Всего составлено 33 протокола о об административных правонарушениях, два ресторана опечатаны, сообщается на сайте ведомства.

С 17 по 19 мая специалисты Роспотребнадзора провели мониторинговые обследования 83 ресторанов ресторанов «Макдоналдс».

«Из проверенных предприятий 33 ресторана работали с нарушениями противоэпидемического режима в условиях сохраняющейся угрозы распространения новой коронавирусной инфекции», — говорится в сообщении.

В том числе в помещениях не обеспечен контроль за соблюдением социальной дистанции на входе, при обслуживании и посадке посетителей; не осуществляется входной контроль с проведением термометрии и наличия у посетителей масок и перчаток, при их отсутствии средства индивидуальной защиты не предлагаются; не обеспечена периодичность термометрии работников в течение рабочей смены, сотрудники ресторанов осуществляют должностные обязанности со спущенной маской, без перчаток; не осуществляется контроль за соблюдением периодичности уборки и дезинфекции помещений и контактных поверхностей, за обработкой столов после каждого посетителя, на столах остатки пищевой продукции, грязь.

В некоторых ресторанах отсутствуют санитайзеры и дезинфицирующие салфетки для посетителей, нет необходимого запаса дезинфицирующих средств, а также нарушается режим приготовления рабочих растворов дезинфицирующих средств.

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