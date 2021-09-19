В Доме творчества Переделкино запретили фотографироваться из-за тиктокеров

Один из посетителей центра рассказал, что 17 сентября приехал в Переделкино для свадебной фотосессии с женой. Руководство учреждения запретило съемку, пояснив, что это место «для творческих людей», а не для создания контента в TikTok и Instagram. Мужчина возразил, что раньше в Доме творчества было разрешено фотографироваться, однако администрация все равно ответила отказом.

Представители Дома творчества дали комментарий по поводу случившегося. Они пояснили, что на сайте действительно опубликованы правила, запрещающие «фотосессии коммерческого и некоммерческого характера с моделями, брендами, реквизитом и сменой одежды, а также с использованием профессиональной фото-, видео- и другой техники». С запретом также можно ознакомиться на посту охраны.

В учреждении отметили, что при этом в Доме творчества можно фотографироваться на телефон и делать снимки на память.

Ранее россияне пожаловались на запрет устраивать пикники у Патриарших прудов. По словам местных жителей, полицейские начали разгонять отдыхающих, ссылаясь на некое указание свыше. Московские власти и представители «Мосводостока» заявили, что не в курсе каких-либо запретов.

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