В Домодедове спортивный сотрудник воспользовался самолетом в качестве турника

В комментариях подписчики паблика выразили опасения, что теперь спортивному сотруднику грозит выговор, штраф или даже уголовная ответственность. «Прокуратура начала проверку?»; «Двушечка»; «Это залет, воин»; «Ждем видео с извинениями», — написали интернет пользователи.

Однако нашлись и те, кто одобрил упражнения на рабочем месте. «Еще одно подтверждение пословице "сильный ищет возможность, а слабый — оправдание"» — заключил юзер.

Ранее, 10 августа, стало известно, что московский аэропорт Шереметьево ищет кандидата на озвучку официальных и праздничных объявлений ко дню рождения аэропорта. Соискателю необходимо иметь поставленный голос, хорошее произношение на английском языке, а также владеть навыками диктора. Уточняется, что записанные праздничные объявления будут транслировать в аэропорту до конца августа 2021 года.

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