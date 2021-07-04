В Домодедово сломались все терминалы для выезда с парковки

Из-за поломки терминалов на выезде из аэропорта образовалась пробка. По информации Telegram-канала Readovka, оборудование не работало около получаса, а после открытия шлагбаумов всех водителей выпустили бесплатно.

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