В ДТП с участием автобуса в Москве пострадал двухмесячный ребенок

На Варшавском шоссе произошло ДТП с участием автобуса и автомобиля. В результате столкновения пострадало 11 человек, передает агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«В районе дома 188 по Варшавскому шоссе произошло столкновение автобуса и автомобиля, после которого общественный транспорт врезался в столб. По предварительным данным, пострадали 11 человек, среди которых двое детей», — рассказал собеседник агентства. Позднее в Telegram-канале агентства появилась информация, что в ДТП пострадал двухмесячный младенец.

Для помощи всем жертвам аварии на место прибыли медики. Предварительно, травмы получили пять человек.

Дептранс в своем официальном Telegram-канале сообщил, что, по предварительной информации, водитель за рулем легкового автомобиля был таксистом. Он не уступил дорогу автобусу, из-за чего случилась авария. «Движение по Варшавскому шоссе в сторону центра осуществляется по трем полосам из четырех», — добавили в ведомстве.

Ранее пять человек погибли в результате наезда рейсового автобуса Москва — Астрахань на опору железнодорожного моста.