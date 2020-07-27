В двух москвичей попала молния

Молния попала в двух москвичей в районе Солнцево. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Уточняется, что мужчины отдыхали на берегу Мещерского пруда. После начала грозы они спрятались под навесом, где вскоре в них ударила молния.

По данным канала, одного пострадавшего госпитализировали, второму оказывают помощь на месте.

Telegram-канал Hue в свою очередь пишет, что возраст мужчин — 40-50 лет. Спасатели привели их в чувство до приезда машины скорой помощи.

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