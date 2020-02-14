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В гостинице «Космос» произошел пожар
В московской гостинице «Космос» на 25-м этаже произошел пожар. Об этом сообщается на сайте столичного ГУ МЧС.
Сообщение о пожаре поступило в 01;44. В результате возгорания никто не пострадал. Пожар произошел в столовой на площади четырех квадратных метров и был ликвидирован в 02:08.
По данным ведомства, эвакуации людей не было.
В феврале 2018-го года на 15-м этаже «Космоса» произошло возгорание. Пожару был присвоен второй — повышенный — уровень сложности. Пострадавших не было, из-за сильного задымления из гостиницы эвакуировали 230 человек.
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