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В канале имени Москвы клюнул «тот, кого нельзя называть»

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Фото: APLopoit / Pikabu

Пользователь развлекательного портала Pikabu рассказал, как рыбачил ночью на канале имени Москвы.

Сперва он выудил леща весом около 1,1 килограмма. «Примерно к 3 часам колоколец зазвенел на дубине, но тот, кого нельзя называть, порвал поводок и уплыл на дно морское», — написал рыболов.

В комментариях APLopoit уточнил, что тогда клюнул сом. «Он занесен в Красную книгу и его запрещено ловить как в нерест, так и в другие времена года», — пояснил пользователь.

В июне РИАМО составило список лучших подмосковных мест для ловли рыбы. В него вошли Москва-река (окрестности Кубинки, Звенигорода, Бронниц, Жуковского и других), Истринское, Озернинское, Клязьминское, Иваньковское и Можайское водохранилища, река Протва, озеро Бисерово, Шатурские озера и озеро Сенеж.

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