В хостеле «Клубничка» в центре Москвы обнаружили тело

В московском хостеле «Клубничка» обнаружили тело женщины. Об этом в четверг, 17 июня, сообщает РЕН ТВ.

По данным канала, речь идет о хостеле, который располагается на Новорязанской улице в центре столицы. Тело нашли в сидячем положении в одном из номеров.

Установлено, что умершей было 59 лет. По предварительным данным, следов насильственной смерти на теле обнаружено не было — предполагается, что женщина могла скончаться от острой сердечной недостаточности. При этом известно, что она злоупотребляла алкоголем.

В настоящее время по факту произошедшего проводится доследственная проверка.

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